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На юге Карелии в очередной раз нашли мины и гранаты

На юге Карелии в очередной раз нашли мины и гранаты

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы в Питкяранте Подразделение разминирования и взрывных работ карельской республиканской поисково-спасательной службы сообщило об очередной партии найденных в Карелии боеприпасов.

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