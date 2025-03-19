Матч между игроками НХЛ и КХЛ может пройти в Нижнем Новгороде

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале выразил готовность провести поединок между сборными Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на ледовой арене в Нижнем Новгороде.
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