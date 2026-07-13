В Московской области атака БПЛА унесла жизни 3 человек и пятеро пострадали

Более 350 вражеских беспилотников летело в сторону Московского региона с 20:30 воскресенья, большая часть из них была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах к столице, а на подлёте к Москве уничтожено 50 БПЛА, 13 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».