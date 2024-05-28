Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

Действительно, у рядового гражданина ассоциация с никабом только одна: печально известный Театр на Дубровке, "Норд-Ост", 2002-й год… Автор: Константин Двинский Инициатива главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева о запрете ношения никабов была встречена положительно среди российского патриотического сообщества.