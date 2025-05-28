Лавров сделал заявление о новом раунде переговоров России и Украины

Москва объявит о новом раунде переговоров между РФ и Украиной в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании 13-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент «Ленты.