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Царьград

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"Спортсмены страдать не должны": Депутат Журова оценила слова нового президента МОК об украинском конфликте

"Спортсмены страдать не должны": Депутат Журова оценила слова нового президента МОК об украинском конфликте

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила слова нового президента МОК Кирсти Ковентри о том, что из-за украинского конфликта "спортсмены страдать не должны".

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