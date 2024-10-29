Олигархи Рублевки рассказали, почему Пугачева боится Галкина

Олигархи Рублевки, охотно приглашавшие ранее выступить на своих частных мероприятиях до отъезда в Израиль певицу Аллу Пугачеву м комика Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), сегодня объявили пародисту и Примадонне бойкот .