Олигархи Рублевки рассказали, почему Пугачева боится Галкина

Олигархи Рублевки, охотно приглашавшие ранее выступить на своих частных мероприятиях до отъезда в Израиль певицу Аллу Пугачеву м комика Максима Галкина (признан в РФ иноагентом), сегодня объявили пародисту и Примадонне бойкот .
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