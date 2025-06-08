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Вести Севастополь

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Похищенные в Крымскую войну иконы, показали после реставрации в Севастополе

Похищенные в Крымскую войну иконы, показали после реставрации в Севастополе

Две старинные иконы представили после реставрации в Инкерманском монастыре.Две старинные иконы, похищенные из Севастополя в Крымскую войну, представили после реставрации в Инкерманском Свято-Климентовском мужском монастыре.

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