Похищенные в Крымскую войну иконы, показали после реставрации в Севастополе

Две старинные иконы представили после реставрации в Инкерманском монастыре.Две старинные иконы, похищенные из Севастополя в Крымскую войну, представили после реставрации в Инкерманском Свято-Климентовском мужском монастыре.
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