Пятый «Круг благотворителей» в Архангельске собрал 415 тысяч рублей

Традиционная предновогодняя акция прошла после большого двухгодичного перерыва. Но это не помешало собрать «не состоятельных, но состоявшихся» людей, которые знают, что большие дела делаются в большом кругу.
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