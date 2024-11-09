15 ошибок, которые выдадут, что хозяева сэкономили на качественном ремонте

В наши дни мы все чаще стараемся доверить даже простой ремонт настоящим мастерам. Во-первых, у нас освобождается время, которое мы можем потратить на другие более важные дела, а во-вторых, вряд ли кто-то лучше сможет подобрать элементы интерьера или разместить все розетки и выключатели, чем человек, который на этом специализируется.