Сектанты и сатанисты* промывают российским детям мозги через аниме и мангу, заявили в Госдуме В комитете Госдумы по развитию гражданского общества отметили, что яркие и интересные произведения всегда привлекают молодёжь, но могут быть использованы для воздействия на неокрепшие умы.