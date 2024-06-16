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  • Марат
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Реквием по Стамбульскому Соглашению 2022-го года

Реквием по Стамбульскому Соглашению 2022-го года

Начинал мучить статью на заданную тему ещё в марте, как только издание «The Wall Street Journal» разразилось сенсацией и опубликовало проект Стамбульских Соглашений-2022 между Россией и Украиной при «посредничестве» некоторых мировых держав.

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