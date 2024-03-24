Лунное затмение 25 марта: прогноз видимости в России и мифы о его воздействии Ирина ОрлонскаяСогласно астрологическим прогнозам, наступление мартовского затмения может вызвать сильное эмоциональное потрясение у россиян.
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