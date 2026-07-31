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Овечкин рад возвращению Шварца в «Динамо»: «Люблю красивый футбол, чтобы было много голов»

Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин в интервью на канале Fonbet рассказал, как воспринял возвращение Сандро Шварца на пост главного тренера футбольного « Динамо ».

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