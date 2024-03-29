Армия России с союзниками подошла к Парижу Во время заграничного похода армия России совместно с частями союзных войск, подошли к Парижу 29 марта 1814 года.
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Армия России с союзниками подошла к Парижу Во время заграничного похода армия России совместно с частями союзных войск, подошли к Парижу 29 марта 1814 года.