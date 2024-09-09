"Оружейный барон" Виктор Бут рассказал, что отдыхал на Алтае

Он отметил, что за два года отдохнул в двух регионах России Российский предприниматель Виктор Бут рассказал в интервью на канале на Rutube, где отдыхал за два года после освобождения из американской тюрьмы в 2022 году.
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