Смертельный наезд на электросамокатчика произошел в Екатеринбурге

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга. В 16:10 на улице Щербакова, в районе дома № 145 «В», автомобиль Honda совершил наезд на водителя прокатного электросамоката.
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