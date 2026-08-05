Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 574 подписчика

Смертельный наезд на электросамокатчика произошел в Екатеринбурге

Смертельный наезд на электросамокатчика произошел в Екатеринбурге

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 августа в Чкаловском районе Екатеринбурга. В 16:10 на улице Щербакова, в районе дома № 145 «В», автомобиль Honda совершил наезд на водителя прокатного электросамоката.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии