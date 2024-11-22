Эксперты предсказывают массовую панику на Украине после предупреждений России о применении ракет комплекса «Орешник»

Российский президент сделал сильный ход, заявив, что перед ударами новейшей ракетной системой «Орешник» Россия будет предупреждать мирное население.
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