Дистанционное обучение ввели в школах Новосибирска из-за коммунальной аварии в Ленинском районе

По данным городского департамента образования, 40 детсадов Ленинского района продолжают работать в штатном режиме, из 39 школ 4 перевели на дистанционное обучение, в остальных оставили уроки в первую смену.
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