Механики ВС РФ эвакуировали и восстановили трофейную БМП Marder

Механики ремонтного подразделения группировки войск «Центр» восстановили произведенную в Германии трофейную боевую машину пехоты (БМП) Marder Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуированную с авдеевского направления.
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