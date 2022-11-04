Энциклопедия Техники

418 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    а  тебе  откуда  знать,был  построен  или  нет??  как  минимум-вся  атомная  промышленность построена без чужих  техн...Почти 100 лет наз...
  • Александр
    Ни одна система РЭБ,кроме ядерной бомбы,не может выводить из строя грамотно сконструированную электронику. Может созд...Отечественные кон...
  • sergeisolovev Cоловьев
    Если не затруднит, обоснуйте.Отечественные кон...

По всему миру и особенно среди историков и искусствоведов известен пермский звериный стиль

По всему миру и особенно среди историков и искусствоведов известен пермский звериный стиль

Пермский зверинец известен во всем мире, особенно среди историков и искусствоведов. Он связан с культурой Ананьин, которая существовала в бассейне реки Кама с девятого по четвертый век до нашей эры и оставила после себя уникальные артефакты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх