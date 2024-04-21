Ураган снёс опоры освещения и повалил деревья в Феодосии

Штормовой ветер повалил опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Как рассказали в администрации Феодосии, из-за урагана дерево и крупные ветки обрушились на улицах Циолковского, Морсаду, Горького и Галерейной, пишет РИА Новости Крым.