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Ураган снёс опоры освещения и повалил деревья в Феодосии

Ураган снёс опоры освещения и повалил деревья в Феодосии

Штормовой ветер повалил опоры освещения и деревья в разных районах Феодосии. Как рассказали в администрации Феодосии, из-за урагана дерево и крупные ветки обрушились на улицах Циолковского, Морсаду, Горького и Галерейной, пишет РИА Новости Крым.

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