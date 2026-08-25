Политобозреватель Андрей Перла: «Армения превратилась в инструмент, заточенный против России»

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Армения в ближайшее время начнет процесс подачи заявки на вступление в Европейский Союз, прокомментировал специально для «Нового Дня» политический обозреватель Андрей Перла.
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