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Тренер молодежки «Ростова»: «У нас нет ни «Лукойла», ни «Газпрома», ни «РЖД». Перепродажа воспитанников — рабочая схема»

Тренер молодежки «Ростова»: «У нас нет ни «Лукойла», ни «Газпрома», ни «РЖД». Перепродажа воспитанников — рабочая схема»

— Сейчас уровень академии «Ростова» отличается от того, что был, когда вы только пришли? — Конечно. С приходом Рыскина и Арутюнянца (спортивный директор и президент клуба – Sports) академии стало уделяться намного больше внимания.

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