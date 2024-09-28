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Петербургский дневник

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Светлана Прасолова: «Каждый раз, придумывая название для наших выставок и пространств, мы опираемся на наследие и цитаты Ахматовой, а в наших посетителях мы видим почитателей ее творчества»

Светлана Прасолова: «Каждый раз, придумывая название для наших выставок и пространств, мы опираемся на наследие и цитаты Ахматовой, а в наших посетителях мы видим почитателей ее творчества»

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме – это место с многолетней историей, притягивающее поклонников поэзии Серебряного века и неравнодушных к истории этого удивительного места Что ждет посетителей музея в новом сезоне, какие новые выставки и проекты готовятся в ближайшем будущем, рассказала «Петербургскому дневнику» Светлана Прасолова – заместитель директора по развитию и просветительской работе.

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