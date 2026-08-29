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Starlink неприкосновенен. Решение принято в 1957-м

Starlink неприкосновенен. Решение принято в 1957-м

Жители Москвы и других регионов России в очередной раз стали свидетелями необычного явления: в ночном небе появилась длинная цепочка ярких точек, движущихся почти идеально ровной линией.

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