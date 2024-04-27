Копеечное финансирование наказов избирателей не устраивает депутатов Орловского облсовета

Депутаты Орловского облсовета требуют увеличить финансирование программы наказов избирателей. За все годы реализации программы она доказала свою эффективность, прозрачность и, как считают народные избранники, реально помогла улучшить жизнь орловцев.
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