Диетолог рассказал о последствиях снижения уровня кортизола

Хроническая усталость и нарушение сна могут быть связаны с низким уровнем кортизола. Врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказал «Известиям» 26 февраля о симптомах понижения концентрации этого гормона и о том, как изменить такое состояние.
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