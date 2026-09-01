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Ярославский Вестник

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Обновлённая школа №1537 в Ярославском районе открыла двери для учеников

Сегодня, 1 сентября, после масштабного капитального ремонта свои двери распахнула школа №1537 в Ярославском районе.

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