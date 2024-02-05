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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками полиции в Северной Осетии задержан подозреваемый в покушении на сбыт метадона в особо крупном размере

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Северной Осетии совместно с представителями УФСБ России по РСО-Алания и ВОГ МВД РФ в РСО-Алания задержали местного жителя, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков.

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