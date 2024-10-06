Гений про злодейства А вот скажите мне, кто знает - чем занимается Олег Царев? Я просто все время натыкаюсь на какие-то его посты, в которых он с важным видом критикует Минобороны, дает всякие советы, которых вроде никто не спрашивал и вещает что-то типа: "Имейте в виду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии