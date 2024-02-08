Эксперт криптобиржи Bitfinex спрогнозировал коррекцию на рынке криптоактивов на фоне курса ФРС

В ближайшей перспективе рынок криптовалют ожидает коррекция, таково мнение трейдеров, которые, по словам эксперта из Bitfinex по имени Джага Кунер, слишком оптимистично настроены относительно позиции Федеральной Резервной Системы (ФРС).
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