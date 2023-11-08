Госдеп: Запад не вернет РФ замороженные активы, пока она не заплатит Киеву

Помощник главы американского Госдепа по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен раскрыл, при каких условиях западные государства передадут России замороженные активы в размере около трехсот миллиардов долларов.
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