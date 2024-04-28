Җәй көне мин авыртулар сиздем, тикшеренә-тикшеренә, операциягә килеп җиттем. 4 декабрьдә операция булды, 22 декабрьдә туй булды.
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Җәй көне мин авыртулар сиздем, тикшеренә-тикшеренә, операциягә килеп җиттем. 4 декабрьдә операция булды, 22 декабрьдә туй булды.