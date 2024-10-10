Казначейские облигации США могут оказаться под давлением после выборов президента в стране

Растущий дефицит бюджета США и инфляционная торговая политика, которая будет проведена после президентских выборов в стране в ноябре, могут оказать давление на американские казначейские облигации, пишет Reuters со ссылкой на заявление аналитиков Pimco.
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