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Мировое обозрение

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Трамп назвал отличным свой вчерашний разговор с Путиным

Трамп назвал отличным свой вчерашний разговор с Путиным

Дональд Трамп публично обозначил свою оценку переговорных перспектив по Украине: по его словам, Владимир Путин настроен на заключение сделки, а состоявшийся накануне разговор с российским лидером прошел «отлично».

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