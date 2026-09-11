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Из России выдворили почти 73 тысячи мигрантов за полгода

Из России выдворили почти 73 тысячи мигрантов за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года с территории России было выдворено и депортировано 72,6 тыс. иностранных граждан, а в органы безопасности направлено 7,7 тыс.

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