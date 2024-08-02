Массовую гибель морских птиц выявили в двух районах Чукотки

В двух районах Чукотки произошла массовая гибель морских птиц, в том числе чаек и топорков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ветеринарии окружного департамента сельского хозяйства.
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