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Происшествия

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Руководитель и сотрудники СУ СК России по Смоленской области поздравили белорусских коллег с профессиональным праздником

Руководитель и сотрудники СУ СК России по Смоленской области поздравили белорусских коллег с профессиональным праздником

В Витебском государственном университете имени П.М. Машерова состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию со дня образования Следственного комитета Республики Беларусь.

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