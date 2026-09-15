Древние охотники-собиратели на Южном Кавказе поддерживали связи между удаленными друг от друга общинами и обменивались знаниями и технологиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Самолет ВВС США в...
- ГБ Ворота НАТО горят...
- ГБ Дмитриев: Трамп д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым