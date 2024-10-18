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Захарова назвала "рефлексами каннибализма" слова Рютте об убийстве Синвара

Захарова назвала "рефлексами каннибализма" слова Рютте об убийстве Синвара

Дипломат пожелала генсеку НАТО не подавиться.Напомним, в четверг, 16 октября, ЦАХАЛ заявила о ликвидации палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

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