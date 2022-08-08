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Рик Бьюкер: «Дюрэнт был разочарован, когда Симмонс не стал отвечать на вопрос об участии в 4-м матче и покинул чат»

Баскетбольный обозреватель Рик Бьюкер рассказал об общении игроков «Нетс» в командном чате перед четвертым матчем серии первого раунда против «Селтикс» при счете 0-3.

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