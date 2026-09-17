Марат Шарифуллин: «Ставки по вкладам остаются выше текущей инфляции»

Татарстанцы хранят в банках более 1,4 трлн рублей, а объем выдачи ипотеки за год вырос почти на 42%. Об изменениях на финансовом рынке и доступности банковских услуг в республике в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым