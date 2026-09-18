Иран выдвинул условие для открытия Ормузского пролива

Политический советник верховного лидера Ирана Мохаммад Багер Зулькадер заявил, что Иран не намерен вновь открывать Ормузский пролив, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будут отстранены от власти в своих странах.