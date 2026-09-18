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Аргументы недели

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Иран выдвинул условие для открытия Ормузского пролива

Иран выдвинул условие для открытия Ормузского пролива

Политический советник верховного лидера Ирана Мохаммад Багер Зулькадер заявил, что Иран не намерен вновь открывать Ормузский пролив, пока президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будут отстранены от власти в своих странах.

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