Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Район Бирюлево Западное стал лидером по доступности вторичного жилья в Москве Самые доступные квартиры на рынке готового жилья Старой Москвы в первой половине декабря этого года предлагались в районе Бирюлево Западное Район Бирюлево Западное возглавил в первой половине декабря 2024 года рейтинг локаций Старой Москвы по доступности жилья на вторичном рынке.