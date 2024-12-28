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Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Названы районы Москвы с самым дешевым вторичным жильем

Район Бирюлево Западное стал лидером по доступности вторичного жилья в Москве Самые доступные квартиры на рынке готового жилья Старой Москвы в первой половине декабря этого года предлагались в районе Бирюлево Западное Район Бирюлево Западное возглавил в первой половине декабря 2024 года рейтинг локаций Старой Москвы по доступности жилья на вторичном рынке.

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