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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: ВСУ работали с НАТО над тактикой под Курском

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: ВСУ работали с НАТО над тактикой под Курском

Стратегию и тактику для нападения ВСУ на Курскую область Киев разрабатывал совместно с НАТО. Об этом заявил экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

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