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SPORT24.ru

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«Рубин» проведет товарищеский матч против «Балтики»

«Рубин» проведет товарищеский матч против «Балтики»

«Рубин» во время международной паузы проведет товарищеский матч против «Балтики», сообщила пресс-служба казанцев.

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