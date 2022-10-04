Лукашенко рассказал, какое значение он вкладывает в слово "порядок"

Александр Лукашенко высказался о проблемах с кадрами среди чиновников, и заявил, что против крепостного права для тех, кто трудится на государственных должностях, однако также против бездумного перемещения руководителей без ведома вышестоящих служб.
Александр Лукашенко высказался о проблемах с кадрами среди чиновников, и заявил, что против крепостного права для тех, кто трудится на государственных должностях, однако также против бездумного перемещения руководителей без ведома вышестоящих служб.
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