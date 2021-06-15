В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотических средств

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Верхнеуральскому району Челябинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории поселка Краснинский по подозрению в участии в незаконном обороте наркотиков задержан гражданин соседнего государства, 1984 года рождения, у которого изъято более 1 килограмма 700 граммов каннабиса.