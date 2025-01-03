Он не развалится?: 7 авиакомпаний России с самыми старыми самолетами

Оглавление 7. ЮВТ-Аэро (23,5 года) 6. РусЛайн (24,5 года) 5. Ижавиа (25,1 лет) Показать ещё У каких отечественных перевозчиков самый древний авиапарк? С учётом текущей ситуации, флот российских авиакомпаний с каждым годом не становится моложе, а поступление новых самолётов отечественного производства, таких как MC-21 и импортозамещенные Суперджеты, пока только ожидается.